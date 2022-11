Hamsik vede il ritiro: «Sentirò De Laurentiis per un ritorno a Napoli»

L'ex capitano azzurro Marek Hamsik è sicuro: non giocherà ancora a lungo e il futuro potrebbe essere di nuovo in azzurro. «Continuerò a giocare con il mio club prima dell'addio ma ancora non ci sto pensando. Tra poco compirò 36 anni e mi piacerebbe fare una festa di addio al calcio a Napoli. Con De Laurentiis ci siamo promessi di risentirci quando smetterò per un eventuale futuro in azzurro» le parole del centrocampista slovacco, l'anno scorso campione di Turchia con il Trabzonspor.

«Non so se è il Napoli più forte dell'era De Laurentiis, ma la società sta facendo un grandissimo lavoro e possono sicuramente vincere lo scudetto. Quest'estate tornerò e spero di festeggiare insieme a tutti i napoletani» ha detto Hamsik nell'intervista rilasciata a Canale 21. «Micheli e Spalletti mi hanno chiesto di Lobotka e tutti credevano in lui, ha trovato la serenità e lo spirito giusto e sta facendo benissimo. Non saprei dire se questa sosta farà bene o male al Napoli, ma gli azzurri possono riprendersi un po' dopo tante partite».