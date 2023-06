Hamsik si ritira, il video tributo delle leggende azzurre

Un lungo video messaggio che è anche un omaggio. Le leggende del calcio napoletano inviano i loro saluti a Marek Hamsik, ex capitano del Napoli che ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione. Dai vecchi compagni di squadra come Insigne, Callejon, Mertens e Lavezzi fino ai grandi passioni del passato come Careca, Krol e Zola.

«Non ho parole per questo video speciale ed unico, troppo emozionante. Grazie di cuore» il commento dello slovacco.