16:38

«Fallimento? Siamo arrivati in finale, abbiamo perso è vero, ma non si può dire sia un fallimento». Così Gonzalo Higuain racconta la sua carriera a cuore aperto sulle pagine di Marca. L'attaccante argentino svela di essere stato ad un passo dal ritiro. «L’errore in finale? Tornassi indietro non so cosa farei in quella situazione., ma mia madre mi fermò».Un momento difficile anche dopo l'addio al Napoli . «Quando sono andato via da Madrid ho pianto, lo stesso è accaduto anche quando ho lasciato l'azzurro. Mi affezione sempre alle città in cui gioco.? Non ragiona come ragiono io. Andare via dafu una mia decisione, ma anche lui mi aiutò a prenderla. Non vorrei trascorrere un minuto in più con lui. Non volevo andare via dallaquando è arrivato, fu il club a mandarmi via».