Si aspetta solo l'ufficialità, poi Gonzalo Higuain diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Inter Miami, il club diche è stato tra i primi sponsor dell'argentino in. E il Pipita è pronto a rivoluzionare anche il mondo calcistico americano visto che si appresta a diventare il calciatore più pagato dell'intero campionato a stelle e strisce.Secondo quanto riportato da TyC Sports in Argentina, infatti, per l'ex calciatore di Napoli e Juventus è pronto un contratto da urlo in Florida: ilfirmerá un accordo fino a dicembre 2022 da 7,5/8 milioni di euro che lo faranno diventare il giocator più pagato dell'intera Lega, superando di colpo sia(6 milioni) che(5,8 milioni), i due elementi più rappresentativi fin qui.