Napoli, Hincapié resta in Germania: il Leverkusen lo venderà tra un anno

Piero Hincapié piace a molte, forse troppe squadre del vecchio continente, ma almeno per quest'anno non si muoverà dalla Germania: secondo quanto riportato da Espn Fc, il centrale difensivo ecuadoriano è stato blindato dal Bayer Leverkusen, che lo aveva comprato un anno fa, almeno per un altro anno, con l'idea di poterlo rivendere nel 2023 e portare a casa una plusvalenza importante.

Il Napoli lo aveva guardato con interesse già un anno fa, ma il Bayer Leverkusen fu il club più rapido a convincere il Talleres de Cordoba e dopo la prima stagione in europa i tedeschi sono convinti di voler puntare ancora forte su di lui. Il nome di Hincapié è stato accostato anche al Tottenham di Antonio Conte, oltre a Napoli, Milan e Roma.