Napoli, Lozano nel mirino di Arsenal e Newcastle

La prossima estate sarà protagonista del mercato Hirving Lozano, non solo per le pretendenti ma anche per quel contratto in scadenza che con ogni probabilità il Napoli di De Laurentiis non sarà pronto a rinnovare. Il messicano, infatti, ha un accordo con gli azzurri fino al 2024, ma soprattutto un ingaggio da oltre 4 milioni all'anno, cifre che il Napoli non è più d'accordo a pagare, come mostrato nella scorsa estate di mercato e la rivoluzione avvenuta.

Ci sarebbero Arsenal e Newcastle sul Chucky: secondo The Sun, i due club inglesi lo hanno messo nel radar, consapevoli di poter arrivare al messicano in scadenza senza sborsare troppo. E il Napoli non direbbe no con un'offerta convincente. I Gunners sono primi in Premier League, il Newcastle andrebbe su Lozano soprattutto in caso di qualificazione alla Champions League. Con Spalletti, fin qui, Lozano ha messo insieme in stagione 21 presenze con 4 gol e 3 assist.