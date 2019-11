LEGGI ANCHE

È uno dei calciatori più chiacchierati e il suo futuro è ancora incerto. Elseid, però, per ora si gioca ancora le sue carte in azzurro. «C'è ancora tanto da poter fare quest'anno, quindi i calciatori hanno tutto il dovere di provare a rimettere a posto le cose» ha detto l'agente Mario Giuffredi. «Hysaj alla Roma eal Napoli? Lo scambio credo sia fantasia. Hysaj piace alla Roma dall'estate, ma bisogna vedere tante cose perchè l'infortunio di Malcuit ha creato problemi di strategia sia a noi che credo al Napoli e bisogna capire a gennaio la direzione da prendere».«La zona scomoda è quella del contratto perché a fine di quest'anno Hysaj potrebbe liberarsi gratis dopo 6 mesi», ha continuato Giuffredi alla radio ufficiale. «L'anno scorso per la sua cessione si potevano prendere cifre importanti dal Chelsea, ma dopochiusero ad altre cessioni».