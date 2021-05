Hysaj, c'è anche l'Atletico Madrid: Simeone pensa al colpo low cost

I rumors di mercato che riguardano Elseid Hysaj ora arrivano anche dalla Spagna. A guardare il terzino azzurro con tanta attenzione è l'Atletico Madrid di Diego Simeone, primatista in Liga e in piena lotta con Barcellona, Real Madrid e Siviglia. Il Cholo e il club spagnolo seguono l'albanese perché pronto a trasformarsi in free agent, visto il contratto in scadenza tra due mesi.

Del rinnovo con il Napoli sembra ormai anche impossibile parlare, per questo Hysaj diventa una pedina ambita anche sul piano internazionale. Secondo quanto riportato da Ok Diario, l'Atletico lo segue da tanto ma già diverse estati fa il Napoli aveva chiesto troppo per il suo cartellino. Ora gli spagnoli potrebbero puntare su di lui per l'esperienza europea e la duttilità: fattori che potrebbero risolvere un problema importante a Simeone in quella zona di campo, mai troppo fortunata nelle ultime stagioni tra Vrsaljko, Trippier e Arias.