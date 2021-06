Hysaj alla Lazio, è tutto fatto: raggiungerà il suo maestro Sarri

Hysaj ha anche completato il suo trasloco dalla villa di Giugliano. Lascia Napoli dopo sei anni, nessuna offerta last second di rinnovo da parte di De Laurentiis. Il suo futuro è alla Lazio, dove la prossima settimana firmerà un accordo di tre anni. Lotito in questi giorni è alle prese con la questione della Salernitana e ha preferito rinviare la discussione finale. In ogni caso, l'albanese è pronto a riabbracciare Sarri che prima di Napoli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati