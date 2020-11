Un pomeriggio di festa quello che ha visto impegnate Albania e Kosovo in amichevole. Era la sfida dei due napoletani Hysaj e Rrahmani, con il primo subentrato solo nella ripresa. A vincere 2-1 proprio l'Albania di Reja, brava a indirizzare la gara con i gol messi a segno da Balaj e Uzuni.

Sono 90 i minuti in campo per il kosovaro azzurro Rrahmani - che invece non ha ancora mai esordito con Gattuso a Napoli -, l'ex allenatore napoletano Edi Reja ha invece mandato in campo Hysaj all'intervallo facendogli giocare tutta la ripresa. Inutile il gol del Laziale Muriqi nel finale per gli ospiti.

