Hysaj convocato dall'Albania: Reja chiama il terzino del Napoli

Elseid Hysaj torna in nazionale. Edi Reja, ex allenatore azzurro, chiama il terzino del Napoli per la sua Albania e per gli impegni internazionali che l'aspettano a fine mese. La squadra albanese incontrerà infatti Andorra, San Marino e soprattutto l'Inghilterra nello stop dedicato alle nazionali, tutti match di qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

