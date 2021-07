Hysaj e Maksimovic lasciano Napoli: i due contratti sono scaduti oggi

Il 1° luglio è da sempre una giornata importantissima per il mondo del calcio, il primo appuntamento di una nuova stagione. Il mercato si apre ufficialmente - con tutte le conseguenze del caso almeno fino a settembre - e soprattutto a chiudersi sono i vecchi contratti, tutti in scadenza al 30 giugno. Contratti come anche quelli di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic, che da oggi ufficialmente non sono più parte integrante della rosa del Napoli che tra qualche giorno si ritroverà a disposizione il neo allenatore Luciano Spalletti.

Sei anni è durata l'avventura a Napoli di Elseid Hysaj. Il terzino albanese era arrivato nell'estate del 2015 insieme con Sarri dall'Empoli e proprio dell'allenatore toscano si era confermato un fedelissimo. Nel triennio sarriano il suo periodo migliore, ma l'azzurro è stato bravo ad imporsi anche successivamente dimostrandosi elemento duttile e capace di adattarsi, soprattutto quando l'arrivo di Di Lorenzo gli ha negato titolarità e continuità nel ruolo di terzino destro. In azzurro ha collezionato, in totale, 223 presenze e un solo gol, quello contro il Sassuolo un anno fa.

Un anno più tardi, invece, era cominciata l'avventura a Napoli di Nikola Maksimovic: arrivato da Torino, grande desiderio del club azzurro, il serbo in realtà non è mai riuscito a imporsi con continuità, costretto a vestire il ruolo di pedina alternativa prima con la coppia Albiol-Koulibaly poi con quella Manolas-Koulibaly. 99 presenze e 2 reti per Maksimovic in cinque anni di Napoli, con una piccola parentesi allo Spartak Mosca nel 2018.