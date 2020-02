LEGGI ANCHE

Come comunicato dal club tramite nota sul sito ufficiale, Elseid Hysaj , sostituito ieri per infortunio nel finale di, si è sottoposto oggi a esami clinici che hanno evidenziato una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.Il terzino albanese, ieri titolare ain campionato, era stato costretto ad abbandonare il campo per far spazio aarrendendosi al colpo ricevuto al ginocchio. Le condizioni non sembrano preoccupanti ma ancora non c'è stata comunicazione sui tempi di recupero: sembra comunque difficile poterlo vedere in campo prima di qualche settimana.