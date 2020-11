Sono ore complicate per Elseid Hysaj, il terzino azzurro risultato positivo al covid durante il ritiro con la nazionale in Albania. E proprio in patria il difensore sta vivendo questi giorni in quarantena, un isolamento condiviso con i propri fan anche sui social: Hysaj ha condiviso una foto in terrazza con addosso il pantaloncino del Napoli, la squadra che raggiungerà appena finita questa disavventura.

Ultimo aggiornamento: 17:40

