Hysaj e la Lazio si avvicinano: sullo sfondo resta il Fenerbahce

Non è ancora fatta, ma il futuro di Elseid Hysaj in Italia potrebbe spostarsi di qualche centinaio di chilometri più a nord, con vista su Roma. Come riportato da Sky Sport, infatti, per il terzino albanese continuano i dialoghi tra l'entourage e la Lazio: Hysaj lascerà Napoli tra dieci giorni visto il contratto in scadenza e in biancoceleste potrebbe ritrovare l'ex mentore Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE Napoli, Ounas seguito in Turchia: il Besiktas interessato all'acquisto

Saranno dunque dieci giorni decisivi i prossimi, visto che su Hysaj non c'è soltanto la Lazio. Il terzino albanese è un'occasione ghiotta per tante squadre in giro per l'Europa dato il contratto ormai scaduto: in Turchia, come riportato da Fotomac, c'è anche l'interessamento del Fenerbahce, sempre alla ricerca di un terzino destro. Difficile, però, che Hysaj accetti l'offerta dei turchi.