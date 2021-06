Hysaj alla Lazio, l'agente smentisce: «E ci sono offerte per Di Lorenzo»

Quale futuro per Elseid Hysaj? Il terzino albanese sarà in scadenza con il Napoli tra pochi giorni ma la chiusura di un affare con la Lazio non sembra essere immediata. «Elseid torna da Sarri? Non ho mai ricevuto telefonate dalla Lazio» ha subito chiarito il suo agente Mario Giuffredi a Radio Punto Nuovo. «Non so da dove vengano fuori certe voci. Non c'è nessun affare in chiusura».

Nella scuderia di Giuffredi anche Giovanni Di Lorenzo, protagonista agli Europei con la nazionale di Mancini. «È una vetrina importante dove i grandi club come il Chelsea, Real Madrid, Atletico, Psg ed altre possono interessarsi a questi giocatori. Se Di Lorenzo continuerà così e dovesse arrivare una richiesta bisogna poi valutare assieme a Napoli anche perché ha ancora quattro anni di contratto e quindi non dipenderà da noi ma dipenderà dal club azzurro» ha continuato l'agente. «Tre mesi fa ho sentito criticare Di Lorenzo in modo forte, ma il tempo è galantuomo».