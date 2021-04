Hysaj al Milan, l'agente frena: «Prima scelgano gli allenatori»

Con il contratto in scadenza e una valigia già fatta per metà, su Elseid Hysaj sembrano esserci gli occhi del Milan. Il club rossonero guarda con interesse al mercato degli svincolati per la prossima estate e il nome del terzino albanese potrebbe far gola a Maldini. «Ma il futuro di Hysaj è ancora incerto, il suo destino non è ancora scritto» ha precisato l'agente Mario Giuffredi.

Il Milan, però, può essere una opzione gradita. «Ma Hysaj potrebbe andare in tante squadre, non per forza ai rossoneri» ha chiarito l'agente intervenendo oggi a Radio Punto Nuovo. «Purtroppo per delineare il futuro di Elseid bisogna mettere a posto alcuni tasselli che riguardano gli allenatori».