Non solo Arkadiusz Milik o Nikola Maksimovic, il Napoli delle prossime settimane dovrà pensare anche a Elseid Hysaj, il terzino albanese in scadenza di contratto nel 2021 che potrebbe cercarsi una nuova squadra già a partire dal prossimo gennaio. Durante tutta l'estate le parti non hanno trovato l'accordo per il rinnovo ma il club azzurro ha deciso di rifiutare offerte arrivate per Hysaj, segno di una voglia forta di proseguire insieme.

«Hysaj nell’ultima sessione di mercato ha ricevuto diverse proproste ma ha scelto di restare a Napoli per il bellissimo rapporto che ha instaurato con Gattuso» ha confessato il suo agente Mario Giuffredi a Radio Crc. «Per ora la sua priorità è rinnovare col Napoli, ma dobbiamo capire il club cosa intende fare. Il giorno del giudizio è fissato entro fine ottobre. Per quella data avremo una scelta definitiva: resta o parte».

