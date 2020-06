LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non ho mai avuto nessun tipo di problema con De Laurentiis. C'è stato qualche disguido per Mario Rui, Di Lorenzo,, ma di certo non cambio idea sulla persona». Così Mario Giuffredi analizza la situazione dei suoi assistiti in maglia Napoli: «L'offerta delci fu per Hysaj , non bisogna dimenticare che è stato uno dei migliori terzini d'Italia con Sarri, è tornato conlo stesso che conoscevamo». Gattuso e De Laurentiis vogliono tenerlo, abbiamo parlato di rinnovo, ma non è una questione di soldi: è lui che deve decidere se rimanere o no» ha continuato a Radio Punto Nuovo, il terzino albanese ha il contratto in scadenza nel 2021. «e Mario Rui? C'è stato qualche disguido, ma sono convinto che si troveranno gli accordi alla fine.ha chiuso per sempre con il? Non ha mai chiuso. È andato via per Sarri, perché voleva giocare per dimostrare il suo valore. Se il Napoli dovesse aver bisogno di un portiere, Sepe potrebbe essere l'uomo giusto».