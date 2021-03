Hysaj e Napoli, l'amore è finito: «Troppo tira e molla per il rinnovo»

«È come quando stai da cinque anni con la fidanzata e poi ci litighi tutti i giorni. A un certo punto non ce la fai più». Il rapporto tra il Napoli e Elseid Hysaj come quello di due innamorati pronti a lasciarsi, nelle parole di Mario Giuffredi, agente del terzino albanese: «Dopo anni di tira e molla per il rinnovo del contratto è anche giusto che il calciatore vada a guardare dove può essere considerato di più». ​

Grande protagonista del match di ieri sera contro il Milan, il futuro di Hysaj è altrove. «Elseid ha tanti estimatori, poi vediamo dove cadrà il suo destino. Non avrà problemi a trovare una squadra» ha aggiunto a Radio Marte. «Un calciatore con la sua età e il suo curriculum è come un assegno da incassare. Con De Laurentiis mi sono sentito spesso nelle ultime settimane, la cosa non è dipesa né da me, né dal calciatore e forse nemmeno da lui. Continuerò ad avere un ottimo rapporto con il Napoli» ha concluso.

