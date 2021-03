Hysaj, tris di pretendenti in Serie A: Milan, Lazio e Roma sull'azzurro

Il contratto in scadenza a giugno alimenta le voci di mercato per Elseid Hysaj, ma non è detto che il futuro dell'albanese sia lontano dall'Italia. Secondo Sportmediaset, infatti, la prossima squadra del terzino azzurro potrebbe essere ancora in Serie A: Milan e anche Roma e Lazio stanno pensando a lui come rinforzo low cost per il prossimo anno.

Dopo vari tentativi di rinnovo, il rapporto tra Hysaj e il Napoli sembra potersi realmente concludere tra qualche mese. Il calciatore è arrivato in azzurro nel 2015 dall'Empoli e ha offerte anche all'estero vista la sua condizione contrattuale da free agent. Le chances di permanenza in azzurro sono poche: la nuova guida tecnica che potrebbe sedersi in panchina, però, sarà un fattore da non sottovalutare.