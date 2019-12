LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il futuro di Elseid Hysaj ancora tutto da scrivere, ma il cambio in panchina in casa Napoli può cambiare le carte in tavola. «Ieri sono stato a Castel Volturno a parlare con presidente e Giuntoli, tante volte Ancelotti poteva far giocare, ma non è stato così. Spero chepossa dargli più spazio e indurlo a rimanere», così ha parlato Mario Giuffredi a Radio Kiss Kiss. «Se da qui a gennaio avremo coscienza che lo spazio sarà quello che è stato finora andremo via. Se invece giocherà rimarremo e proverà a dare il suo apporto fino a giugno».«Le strategie possono cambiare in corsa, io a maggio avevo altre squadre per Di Lorenzo . Hysaj doveva andare via, l'avevamo concordato col Napoli, che però lo lasciava partire solo col sostituto già in mano», ha confessato l'agente. «A quel punto ci siamo accordati colper, poi sarebbe dovuto uscire. Alla fine però non è andato via. Ieri ho cominciato a fare qualche ragionamento con la società, a cui non conviene tenerlo se non gioca, anche dal punto di vista economico visto che in estate poi sarà in scadenza. Bisogna sempre ricordare che per tre anni Elseid è stato il miglior terzino d'Italia».