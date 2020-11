Altro caso di positività in caso Napoli. Come informato dal club, in seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania.

«Ciao a tutti, volevo solo comunicare che sono risultato positivo al covid ma grazie a Dio sto bene e sono asintomatico. Torneremo al più presto: mi raccomando, usate sempre le mascherine e proteggetevi», è il messaggio di Hysaj sui social.

