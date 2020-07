© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serata di festa per Elseid Hysaj , l'esterno azzurro che contro il Sassuolo al San Paolo ha trovato la prima rete assoluta con la maglia del. Quella che ha portato in vantaggio la squadra di Gattuso è anche la prima rete in assoluto in Serie A del terzino albanese, che aveva segnato in carriera un solo gol con l'Empoli in Serie B nella stagione 2013-14.La stagione 2019/20 sembra portare bene a, in realtà: a settembre, infatti, il terzino azzurro aveva segnato il primo gol assoluto con la maglia dell'nella sfida contro l'Islanda. Il pensiero dei tifosi, sui social, è corso subito al giovane tifoso diventato virale nella scorsa stagione: «Se segna, mio padre mi compra il cane» aveva detto dopo una partita al San Paolo. Desiderio soddisfatto a qualche mese di distanza.