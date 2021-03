Hysaj e Reja lanciano l'Albania: «Vogliamo cominciare al massimo»

Andorra, San Marino, soprattutto Inghilterra. Queste le prime tre sfide per l'Albania sulla strada verso il prossimo Mondiale 2022 in Qatar. «Vogliamo partire forte, il gruppo è in forma» ha detto il napoletano Elseid Hysaj nella prima conferenza in nazionale. «Siamo un gruppo fantastico, abbiamo anche dei nuovi arrivati ​​come Bajrami, che può darci una mano in più per andare avanti e credo che partiremo con una buona gamba».

Reja ha convocato anche Bajrami, che contro il Napoli in Coppa Italia era stato protagonista. «Gli ho parlato perché abbiamo giocato anche contro di lui ed è davvero un bravo giocatore. È in una squadra che ha tante possibilità di andare avanti perché l'Empoli vuole dare più opportunità possibili ai nuovi giocatori di mettersi in mostra e poi avere la possibilità di passare a una squadra più forte» ha detto Hysaj che ricorda i suoi trascorsi in Toscana. «Giocare ogni tre giorni ormai è normale in questa stagione, al Napoli ci siamo abituati, non sarà un problema per nessuno».

