Non erano stati convocati ieri sera da Gennaro Gattuso per l'importante sfida contro la Real Sociedad a causa di un nuovo tampone positivo al covid, ma questa mattina Elseid Hysaj e Amir Rrahmani sono risultati nuovamente negativi al test. A comunicarlo è stato il Napoli direttamente dai propri canali ufficiali: nuovo caso di falsa positività dunque in Serie A per i due calciatori che avevano contratto il covid dopo le gare con la nazionale dello scorso novembre.

📌 | Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sono risultati negativi al tampone effettuato ieri dalla ASL di pertinenza. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/m2LvwmiTbx — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 11, 2020

