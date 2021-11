Hysaj, tra Sarri e la nuova Lazio: «Spero il NApoli vinca lo scudetto»

«Qualche club di Premier si era interessato a me ma alla fine non c’è stato nulla di concreto. Sono felice di aver scelto la Lazio, ho ritrovato Sarri e poi l’Italia per me è una seconda casa». Così parla Elseid Hysaj, ex terzino del Napoli passato in estate ai biancocelesti. «Con Sarri non parlo mai troppo ma ho un rapporto importante, è un allenatore speciale e quando ti dà fiducia fai tutto per ripagarla. La Lazio è una grande squadra, stiamo lavorando per ottenere il massimo. Mi aveva cercato già in passato ma alla fine non avevamo mai trovato il giusto accordo».

Un pensiero anche al suo vecchio club. «Il Napoli è un top club: se proprio non dobbiamo vincerlo noi lo scudetto, spero possano vincerlo loro» ha detto ai media albanesi. «Giocare per l’Albania è sempre un orgoglio, ci sono tifosi pazzi ed esigenti, come quelli che ho conosciuto a Napoli. Non ascolto mai le critiche, cero sempre di trasformare tutto in qualcosa di positivo per me e la mia carriera. Kumbulla? Anche lui dovrebbe fare meno caso alle critiche e concentrarsi sul lavoro».