Lo Spartak Mosca fa sul serio per, il terzino albanese che è in scadenza di contratto nel 2021 con il. Il calciatore azzurro non ha mai trovato il giusto accordo per il rinnovo con il club di De Laurentiis in questa sessione di mercato, proprio per questo la società russa sta provando a strapparlo al Napoli e ha recapitato al destinatario una prima offerta per l'acquisto.Alla società azzurra è arrivata in queste ore, infatti, un’offerta daper acquistare a titolo definitivo il cartellino di Hysaj . Secondo quanto riportato da Sky, al giocatore invece sono stati offerti 5 anni di contratto a 3 milioni di euro a stagione.