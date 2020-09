LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Del contratto ne stiamo parlando, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto una richiesta dalloche stiamo valutando». Non si nasconde, agente di Elseid Hysaj . Il terzino albanese è in scadenza nel 2021 e sulle sue tracce c'è lo Spartak che lo porterebbe molto volentieri nel campionato russo.Adesso la palla passa al calciatore e al suo agente, oltre che al Napoli che deve decidere se insistere sul rinnovo o meno. «Non so se la richiesta dellosoddisfi il club. Bisogna vedere dai punti di vista, tra qualche mese lui va via a parametro zero. Vorrei vedere quanti giocatori del 1994 hanno tante presenze in un club importante come il. Sarebbe un peccato per uno come lui andare via a parametro zero».