«I campioni del grande Napoli», appuntamento con il Pampa Sosa

El Pampa Sosa, l'ex attaccante argentino che 19 anni fa fu il primo giocatore preso da De Laurentiis e Marino per la Npaoli Soccer in serie C, sarà l'ospite d'onore della presentazione del libro «I campioni del grande Napoli», scritto da Giampaolo Matarazzo e Dario Sarnataro ed edito da Newton Compton.

L'appuntamento per presentare il volume aggiornato con i protagonisti del terzo scudetto (in copertina la suggestiva immagine di Kvara e Osimhen accanto a Maradona) è fissata alle ore 18 presso gli uffici Mediolanum in via dei Mille 34.