Iniziativa di beneficenza per il Centro Fernandes di Castel Volturno dell'Associazione Italiana Napoli Club.

Grazie al presidente Saverio Passaretti, dell'associazione italiana Napoli Club e l'avvocato Luca Coronella, consigliere dell'associazione, sono stati consegnati in regalo gli album dei calciatori ai bimbi della parrocchia di Padre Sergio Gurstoni, parroco di Santa Maria dell'Aiuto. Con il coordinamento di Padre Daniele Moschetti, «siamo stati accolti dal Direttore del Centro Fernandes di Castel Volturno, Antonio Casale» ha sottolineato Saverio Passaretti. Un’altra parte degli album sono andati alla Casa del bambino di Destra Volturno, consegnati all’ associazione "black and white."

Nato come struttura di accoglienza e servizi per immigrati, il Centro è gestito dalla diocesi di Capua e rappresenta un punto di riferimento importante per migranti e cittadini. Qui, infatti, accoglienza e integrazione non si traducono soltanto nel fornire un luogo in cui passare la notte o in cui ricevere pasti, come spesso si è indotti a credere. La politica adottata dal centro è, infatti, quella di avvicinare i migranti alla cultura del territorio. All’interno della struttura è presente un ambulatorio medico in cui settimanalmente è possibile usufruire di visite gratuite di vario tipo, dal medico generico all’odontoiatra, dall’oculista al ginecologo.

A prestare servizio sono un gruppo di medici volontari che offrono la possibilità ai migranti regolari e non di usufruire delle cure mediche e dell’assistenza sanitaria di base. Un gruppo di suore, invece, si occupa delle donne vittime di tratta e di sfruttamento sessuale che fanno richiesta di aiuto al centro. Accanto a queste attività, il Fernandes tiene annualmente dei corsi di italiano per stranieri, alcuni presso il centro stesso, altri organizzati in collaborazione con il CPIA di Caserta.

