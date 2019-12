LEGGI ANCHE

Una squadra tutta da rifare, tra la panchina e il campo. Così L'Everton immagina il suo futuro, magari con un allenatore nuovo che possa gestire. Il club di Premier League si è infatti inserito nella corsa allo svedese tanto da avviare i contatti con Mino Raiola nelle ultime ore, anche se sembra difficile rivedere l'attaccante in Inghilterra dopo l'esperienza al Manchester United.Su Ibra, da tempo, ci sono le attenzioni di, i due club più avanzati nei contatti e nella corsa al futuro dello svedese. Che però non ha ancora scelto dove proseguire la sua carriera. L'operazione azzurra è stata rallentata dal cambio in panchina: se con Ancelotti quella di Ibrahimovic poteva sembrare una suggestione viva, con Gattuso va riconsiderato il mercato di gennaio, tra eventuali acquisti e cessioni importanti.