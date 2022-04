L'ex Napoli Iezzo va in Bulgaria: allenerà il Botev Vratsa

Nuova avventura in panchina per Gennaro Iezzo, ex portiere e capitano del Napoli che è pronto a fare la valigia per volare in Bulgaria. Come riportato da Sky Sport, infatti, l'ex azzurro oggi 48enne, nella giornata di domani diventerà ufficialmente il nuovo primo allenatore del Botev Vratsa, squadra che milita in Parva Liga, l'equivalente della Serie A bulgara.

Al fianco di Iezzo altri due italiani: Pasquale D'Aniello (che avrà il ruolo di vice allenatore) e Daniele Lanza (preparatore dei portieri). L'obiettivo è riuscire a centrare la salvezza in questo finale di stagione. Ex portiere di Verona, Catania e Cagliari in Serie A, volto simbolo del Napoli di De Laurentiis negli anni della rinascita dalla Serie C all'Europa, Iezzo aveva già avuto precedenti esperienze in panchina tra Juve Stabia (allenatore dei portieri) e Avellino (Primavera). Inoltre portava avanti nella sua Castellammare la Stabia Academy per i giovanissimi calciatori.