Ihattaren al Napoli, si può fare: il talento del Psv è il nome nuovo

Sangue marocchino, ma passaporto olandese perché olandese di nascita. Mohamed Ihattaren è uno dei nuovi volti dell'Eredivisie, nato a Utrecht nel 2002 e già protagonista delle nazionali giovanili, il suo nome è anche finito nel taccuino delle attenzioni del Napoli che qualche mese fa avrebbe chiesto informazioni su di lui al Psv in vista del mercato estivo.

Secondo quanto riportato da Voetbal Primeur, il club azzurro però non è andato oltre quei contatti. Non c'è nulla di concreto al momento ma il Napoli continua a seguire Ihattaren anche se da lontano. Giocatore offensivo della scuderia Raiola, già provato nel 4-2-3-1 - può giocare in tutte le posizioni dietro la punta - quest'anno l'olandese ha giocato 29 partite segnando anche 3 gol, ha il contratto in scadenza nel 2022.