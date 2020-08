LEGGI ANCHE

«Sarebbe stato molto strano non giocare al Camp Nou. La situazione in Catalogna sta migliorando e viviamo una vita normale». Così Josep Bartomeu ha risposto alle "accuse" di Aurelio De Laurentiis, numero uno delche nelle scorse ore aveva parlato dei problemi di Barcellona legati alla situazione del coronavirus.«Le dichiarazioni De Laurentiis Non le condivido» ha continuato il presidente delin una lunga intervista a BeIn Sport. «È nostra responsabilità ripristinare le cose normali. Un messaggio corretto è quello della Uefa, per cercare di raggiungere la massima normalità. Speriamo di raggiungere la fase finale a Lisbona, le sensazioni sono positive. I giocatori si stanno allenando con grande entusiasmo. Abbiamo grandi speranze per la».