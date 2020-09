Il Bello del Calcio torna stasera per il nono anno di fila sulle frequenze di Canale 21. Il programma è pronto a fare compagnia ai tifosi azzurri ancora una volta. L'appuntamento è fissato alle ore 20.30, all'indomani della vittoria del Napoli a Parma. Anche quest'anno ci saranno due produzioni fisse: il lunedì e il giovedì sera con Giochiamo d'anticipo, in una veste tutta nuova visti gli impegni degli azzurri in Europa League.



Commenti, opinioni, analisi, ma spazio anche al divertimento e alla comicità. Padrona di casa del salotto sarà Claudia Mercurio, anche quest'anno protagonista delle due produzioni, con la partecipazione dell'esperto di tattica Adriano Bacconi. Nella squadra del Bello del Calcio ci saranno anche Mario Sconcerti, Francesco Marolda, Massimo Caputi, Roberto Rambaudi, Massimo D'Alessandro, Fulvio Collovati, Enrico Fedele e Stefan Schwoch.



Ad arricchire la scena e allietare le serate, come ogni anno, tanti ospiti del mondo dello spettacolo. Non mancherà il contatto con il pubblico da casa, protagonista anche in questi tempi complicati a causa del Coronavirus: i tifosi potranno partecipare attivamente alla trasmissione con il lavoro web della redazione e di Gennaro Arpaia tramite l'App ufficiale del programma Il Bello del Calcio, disponibile per tutti gli smartphone. © RIPRODUZIONE RISERVATA