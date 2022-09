Il Bello del Calcio raddoppia: in tv su 11 da Napoli a Milano

Claudia Mercurio raddoppia: grandi novità caratterizzeranno Il bello del calcio, la trasmissione di calcio e spettacolo in onda ogni lunedì (questa sera il battesimo) alle ore 20.50. La più importante riguarda la diffusione televisiva, che a partire da questa stagione sarà su scala nazionale. Per il suo undicesimo compleanno il programma, nato da un'idea del produttore Alfonso Quaranta, approda in Campania sugli schermi di TeleVomero (canale 11 Dgt) e sarà visibile sul circuito Top calcio 24 anche in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Marche, Emilia Romagna, Umbria e Trentino Alto Adige.

Il format ideato da Claudia Mercurio, con la collaborazione degli autori Angelo Rossi, Stefano Sarcinelli e Franco Bianca e la regia di Giulio Tammaro, debutta a due giorni dal match di Champions League.

«Parte un nuovo ciclo con tante sorprese e rinnovati s timoli: abbiamo modificato i contenuti, gli studi televisivi e la scenografia», anticipa Claudia Mercurio.

Tra gli ospiti della prima puntata il direttore del Mattino Francesco de Core. Numerosi ex campioni tra gli opinionisti: dai mondiali Alessandro Altobelli e Fulvio Collovati ad Alessandro Renica, Roberto Sosa detto il Pampa, Ruud Krol, Roberto Rambaudi, Sebino Nela e Nando Orsi.