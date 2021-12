Milan-Napoli, De Laurentiis lancia pesanti accuse alla Figc

«Se parlo scoppia il finimondo». Non stupisce la presa di posizione di Aurelio De Laurentiis che, in quello che appare come un fuorionda, ovvero con la telecamera di Report lontana, torna alla carica contro il mondo del calcio. Non è la prima volta che il patron del Napoli ha parole pesanti contro il sistema, non perde occasione di farlo da quando è alla guida del club azzurro. Nel mirino, a turno, c'è sempre qualcuno: la Figc, la Lega, la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati