Il Chelsea cambia ancora: anche Spalletti tra gli obiettivi in panchina

Il Chelsea cambia ancora: dopo l'esonero di Tuchel e poi l'addio di Potter, i Blues sono alla ricerca ora di un nuovo allenatore. Oltre a Nagelsmann, candidato numero uno, ci sarebbero in lista anche Mauricio Pochettino, Oliver Glasner dell'Eintracht Francoforte, Luis Enrique ma soprattutto Luciano Spalletti, protagonista con il Napoli quest'anno.

Secondo The Telegraph, anche il toscano sarebbe tra i candidati alla panchina inglese, che molto probabilmente si assegnerà in via definitiva direttamente in estate. E Spalletti non è così certo di continuare a Napoli, nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis. Per Spalletti non sarebbe la prima volta fuori dall'Italia (quattro trofei vinti tra il 2009 e il 2014 con lo Zenit San Pietroburgo), e tra l'altro sarebbe spinto dalla tradizione favorevole degli allenatori italiani al Chelsea: da Gianluca Vialli a Claudio Ranieri, da Carlo Ancelotti fino a Antonio Conte e Maurizio Sarri.