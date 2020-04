Faro e instancabile motore di centrocampo, Allan è diventato, negli anni, uno dei punti di riferimento per il Napoli. Maurizio Sarri prima, Carlo Ancelotti poi ed ora anche Gennaro Gattuso, ne hanno fatto una pedina irrinunciabile nello scacchiere tattico dei partenopei. Eppure, dopo cinque stagioni, il brasiliano potrebbe cambiare aria. Ad ipotizzare un futuro lontano da Napoli, oltre che le varie voci di mercato,riporta Agipronews, sono anche i betting analyst di Sisal Matchpoint che quotano ad una cifra molto bassa il suo addio alla maglia azzurra: 1,50 entro il 31 agosto del 2020. Più che una possibilità, quindi, per Allan, che ha estimatori sia in Italia che all’estero. La seconda opzione, secondo i rumors, sembrerebbe essere la più probabile. In prima fila per il centrocampista brasiliano c’è già il Paris Saint Germain, sempre alla ricerca di nuovi innesti per migliorarsi e ben figurare in Europa. Ma attenzione anche all’Everton di Carlo Ancelotti. Proprio il tecnico italiano, infatti, potrebbe risultare una discriminante importante per il possibile trasferimento a Liverpool di Allan, che a Napoli è stato fortemente valorizzato dall’attuale tecnico dei Toffees.

