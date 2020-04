LEGGI ANCHE

Ezequiel, vecchia conoscenza del calcio italiano per i 5 anni passati al, scende in campo per aiutare la sua città natale, Villa Gobernador Galvez, in questo difficile momento dovuto all'emergenza coronavirus. L'ex attaccante argentino, a quanto riporta Olé ha donato 70mila euro con cui sono stati comprati 7.500 pacchi di generi alimentari da distribuire alle persone in difficoltà economica.L'iniziativa delarriva in un momento complicato per l'Argentina, dai primi di aprile il paese è fermo per il lockdown, al momento sono oltre 3000 le persone contagiate, 134 le vittime.