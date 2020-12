Il Granada di Roberto Soldado si conferma in campionato e dopo la partita di Coppa dà continuità alla vittoria in casa dell'Elche. La squadra di Diego Martinez nel pomeriggio ha superato il Betis in casa ed ha così agganciato il sesto posto in classifica con 21 punti fatti, posizione che riporta in zona europea la squadra andalusa prossima avversaria del Napoli in Europa League.

LEGGI ANCHE Llorente, dietrofront della Samp: Ferrero e Ranieri cambiano idea?

A decidere il risultato ci ha pensato l'uomo di maggior qualità ed esperienza della squadra, quel Roberto Soldado che sarà primo pericolo per la difesa di Gattuso in Europa: la punta spagnola ha prima sbloccato la gara su rigore al quarto d'ora, poi ha raddoppiato pochi minuti più tardi. Mercoledì la super sfida al Bernabeu contro il Real Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA