Il Legia Varsavia sbarca a Napoli: alle 18.15 l'arrivo al Maradona

Il Legia Varsavia è sbarcato a Napoli. La squadra polacca è arrivata qualche minuto fa a Capodichino e ora si dirigerà in albergo sul lungomare, prima della delicata sfida di domani contro il Napoli di Spalletti per il 3° turno di Europa League. Per i polacchi, al primo posto nel girone dopo le prime due partite, il primo incontro con lo Stadio Maradona questo pomeriggio alle 18.15, quando da Fuorigrotta l'allenatore Czesław Michniewicz e Andre Martins presenteranno la sfida.

