Il Mattino da Castel di Sangro live con l'arrivo del bus azzurro

Torna Il Mattino da Castel di Sangro, live dalle 12.30 per raccontare l'arrivo del Napoli di Luciano Spalletti nel ritiro abruzzese per questa seconda fase della preparazione azzurra.

Claudia Mercurio racconterà la spedizione napoletana con gli ormai canonici due appuntamenti quotidiani live sul Mattino.it e sulla pagina Facebook del quotidiano: alle 12.30 la diretta dalle strade di Castel di Sangro con i tifosi azzurri presenti, poi alle 20 collegamento in studio per l’analisi della giornata azzurra con tante voci di tecnici ed ex calciatori che esamineranno la giornata di lavoro della squadra.