Torna anche oggi il tradizionale appuntamento delle 12 con «Il Mattino da Castel di Sangro», il nuovo format del Mattino.Tv in onda tutti i giorni due volte al giorno.

Massimo D'Alessandro farà da ponte tra Claudia Mercurio (in isolamento domiciliare dopo avere contratto il Covid), Gigi e Ross in collegamento da Napoli e i tanti tifosi azzurri in Abruzzo. Rigorosamente live anche su Facebook.



