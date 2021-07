Il Mattino da Dimaro riparte con il Napoli: ogni giorno due appuntamenti in diretta

Un anno di assenza, una lontananza forzata a causa del coronavirus, ma il Napoli e Dimaro si ritrovano in questa rovente estate di calcio 2021. E Dimaro ritrova anche Il Mattino, con le voci, le opinioni, i pareri di tifosi e degli addetti ai lavori in diretta dalla Val di Sole. Venti dirette per stare insieme con i tifosi e per portare nelle case dei napoletani gli odori, i sapori e i colori di Dimaro, che saranno fortemente azzurri.

La squadra di Luciano Spalletti è attesa dalla prima fase di preparazione, a raccontarla ci sarà per noi Claudia Mercurio, la regina dei nostri live quotidiani: il primo appuntamento per i tifosi è alle 12.30, in diretta dal campo di Carciato, per intercettare l’umore dei tifosi presenti in Trentino e per analizzare la prima parte di giornata azzurra. Poi alle 20 arriva il bis, dallo studio del Mattino a Dimaro con Stefan Schwoch e l'inviato Pino Taormina che commenteranno il lavoro dei campioni azzurri e di Spalletti con ospiti ed ex calciatori.

Tutti i giorni, dal 15 al 25 luglio, Il Mattino da Dimaro per non perdersi neanche un minuto della nuova stagione che sta per cominciare.