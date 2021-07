Torna il tradizionale appuntamento con il Mattino da Dimaro. All'indomani della goleada azzurra nella prima sgambata contro la Bassa Anaunia, il Napoli torna in campo a Dimaro e Claudia Mercurio torna in campo tra i tifosi. Tanti gli ospiti in calendario oggi, da Marco Critelli a Francesco Mastandrea, da Salvatore Gisonna a Busto del duo Enzo e Sal. Live sul Mattino e su Facebook.