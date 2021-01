Novità nel 2021 per «Il Mattino Football Team», il programma visibile sul Mattino.it e sulla pagina Facebook del Mattino condotto da Claudia Mercurio con gli speaker Francesco Mastandrea e Marco Critelli: a partire da questa settimana la trasmissione andrà in onda tutti i lunedì alle ore 14. Primi ospiti oggi per commentare la vittoria a Cagliari l’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo e il cabarettista Peppe Iodice.