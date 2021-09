Il Mattino Football Team torna lunedì e raddoppia con l'Europa League

Squadra che vince non si cambia, direbbero i più bravi. E allora anche noi abbiamo deciso di… non cambiare! Torna in campo il Napoli di Luciano Spalletti e torna in campo anche la squadra del Mattino Football Team, il format che vi accompagnerà durante tutta la lunga stagione degli azzurri. In onda, anche per quest’anno, tutti i lunedì alle ore 14 sul Mattino.it così come sulle pagine social del Mattino.

Ad “allenare” la squadra sarà, come sempre, Claudia Mercurio, pronta a raccontarvi le partite di capitan Insigne e compagni. In campo, invece, ci andranno l’estro e la simpatia di Francesco Mastandrea e Marco Critelli, coppia di fatto dalla radio ai nostri canali. Collegamenti in studio con Gennaro Arpaia.

Tante le novità ideate e pronte per i lettori del Mattino: l’appuntamento, infatti, raddoppia con un approfondimento tutto dedicato all’avventura in Europa League degli azzurri.

Ospiti dal mondo del calcio e dal mondo dello spettacolo ci affiancheranno lungo tutta questa stagione per tenervi compagnia e non perdersi nemmeno un minuto del nuovo Napoli.