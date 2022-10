Il Mattino Football Team live dalle 13 con Claudia e Ciro da via Toledo

Torna il Mattino Football Team in una versione tutta nuova. Finita la pandemia, infatti, Claudia Mercurio torna in strada tra i tifosi azzurri pronta per raccogliere umori e sensazioni a via Toledo dopo la vittoria con il Bologna. Con lei Ciro Giustiniani, dietro le quinte Lello Marangio, per uno show che si annuncia irresistibile.